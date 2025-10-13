Повреждены 11 резервуаров: в сети показали последствия атаки дронов на нефтебазе в Феодосии. Фото

В результате очередной атаки Вооруженных сил Украины на нефтебазу в Феодосии вспыхнул пожар. Огонь охватил 11 топливных резервуаров.

Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер", ссылаясь на собственные источники. Известно, что 10 резервуаров были полностью заполнены горючим.

Атака беспилотников привела к серьезным повреждениям нефтебазы. Поражено 11 резервуаров. Из-за взрывов и возгорания возник масштабный пожар. Уцелели 6 резервуаров, однако их количество может уменьшиться, ведь пожар не ликвидировали.

Что предшествовало

В ночь на понедельник, 13 октября, беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций поразили нефтяной терминал на территории оккупированного Крыма. Кроме того, был выведен из строя ряд электроподстанций.

Под ударом оказались:

–Феодосийский морской нефтяной терминал, где повреждено не менее 5 резервуаров и возник пожар;

– подстанция 220 кВ "Кафа" в Феодосии, входящая в состав энергомоста РФ – Крым, получила серьезные повреждения. В результате атаки начались перепады напряжения;

– подстанция 330 кВ "Симферополь" – отмечается, что там прогремела серия взрывов.

Атаку по нефтебазе в Феодосии провели также 12 октября. По свидетельствам очевидцев, небо над местом возгорания стало красным от яркого зарева, пожар видно даже из космоса.

Напомним, удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам России привели к резкому сокращению внутренней переработки нефти и одновременному росту экспорта сырой нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на аналитические данные за последние месяцы.

Также стало известно, что новейшая украинская ракета FP-5 "Фламинго", вероятно, атаковала базу Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ), которая находится во временно оккупированном Крыму. Во время атаки на базу в северной части полуострова было применено три ракеты.

