УкраїнськаУКР
русскийРУС

Повреждены 11 резервуаров: в сети показали последствия атаки дронов на нефтебазе в Феодосии. Фото

Мария Дрофич
War
2 минуты
5,4 т.
Повреждены 11 резервуаров: в сети показали последствия атаки дронов на нефтебазе в Феодосии. Фото

В результате очередной атаки Вооруженных сил Украины на нефтебазу в Феодосии вспыхнул пожар. Огонь охватил 11 топливных резервуаров.

Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер", ссылаясь на собственные источники. Известно, что 10 резервуаров были полностью заполнены горючим.

Атака беспилотников привела к серьезным повреждениям нефтебазы. Поражено 11 резервуаров. Из-за взрывов и возгорания возник масштабный пожар. Уцелели 6 резервуаров, однако их количество может уменьшиться, ведь пожар не ликвидировали.

Что предшествовало

В ночь на понедельник, 13 октября, беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций поразили нефтяной терминал на территории оккупированного Крыма. Кроме того, был выведен из строя ряд электроподстанций.

Повреждены 11 резервуаров: в сети показали последствия атаки дронов на нефтебазе в Феодосии. Фото

Под ударом оказались:

Феодосийский морской нефтяной терминал, где повреждено не менее 5 резервуаров и возник пожар;

подстанция 220 кВ "Кафа" в Феодосии, входящая в состав энергомоста РФ – Крым, получила серьезные повреждения. В результате атаки начались перепады напряжения;

подстанция 330 кВ "Симферополь" – отмечается, что там прогремела серия взрывов.

Повреждены 11 резервуаров: в сети показали последствия атаки дронов на нефтебазе в Феодосии. Фото

Атаку по нефтебазе в Феодосии провели также 12 октября. По свидетельствам очевидцев, небо над местом возгорания стало красным от яркого зарева, пожар видно даже из космоса.

Повреждены 11 резервуаров: в сети показали последствия атаки дронов на нефтебазе в Феодосии. Фото

Напомним, удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам России привели к резкому сокращению внутренней переработки нефти и одновременному росту экспорта сырой нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на аналитические данные за последние месяцы.

Также стало известно, что новейшая украинская ракета FP-5 "Фламинго", вероятно, атаковала базу Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ), которая находится во временно оккупированном Крыму. Во время атаки на базу в северной части полуострова было применено три ракеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!