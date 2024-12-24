В Нижнем Новгороде дрон врезался в здание МВД: появились первые подробности

В Нижнем Новгороде РФ БПЛА врезался в здание академии Министерства внутренних дел. В результате инцидента обошлось без взрыва и пожара.

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Об этом говорится в российских СМИ. Предварительно на беспилотнике не было взрывного устройства.

"Беспилотник врезался в здание академии МВД в Нижнем Новгороде. В результате происшествия взрыва и возгорания не произошло – предварительно дрон был без взрывного устройства. По словам источников, курсанты были эвакуированы", – написано в сообщении.

В свою очередь другой российский Telegram-канал сообщил, что на месте происшествия проходили учения. По предварительным данным, произошла осечка, из-за чего БПЛА упал на здание МВД России.

Официальной информации пока нет.

Напомним, в российском Нижнем Новгороде ранним утром 6 декабря вспыхнул масштабный пожар, черный столб дыма был заметен на значительном расстоянии. По одной из версий, загорелась газовая станция, по другой – предприятие по производству утеплителей.

Как сообщал OBOZ.UA, жители Ростовской области России вечером 23 декабря сообщили об атаке беспилотников и сильных взрывах. Российские СМИ заявляют, что целью атаки мог быть аэродром "Миллерово". В минобороны РФ утверждали, что системы ПВО якобы сбили девять дронов. В то же время российские пропагандисты отметили, что атака повлекла за собой определенные "последствия".

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