В Новой Каховке ''бавовна'' посетила яхт-клуб, который облюбовали оккупанты для отдыха. Фото и видео

На оккупированной части Херсонской области снова сообщают о "бавовне". Взрывы раздались в яхт-клубе в Новой Каховке, который облюбовали для отдыха российские оккупанты.

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После взрывов на территории яхт-клуба вспыхнул пожар. Фото и видео с места происшествия появились в херсонских пабликах.

Так, как пишет Telegram-канал "Ху*вый Херсон", горячее сегодня было на территории новокаховского яхт-клуба. По данным паблика, поражены не только плавсредства, которые после ударов загорелись, но и помещения, где часто собирались российские оккупанты.

"Новая Каховка, Яхт-клуб. Нормально прилетело в дома, где любили посидеть оккупанты", - говорится в сообщении.

По свидетельствам местных жителей, "расцвела" "бавовна" в яхт-клубе "Maxmarine". Взрывы раздались в городе около 12 часов дня.

В комментариях под публикациями о "бавовне" в местных чатах жители Новой Каховки подтверждают, что в упомянутом яхт-клубе было много российских оккупантов, прежде всего - офицеров вражеской армии.

Один из комментаторов также утверждает, что основатель упомянутого клуба якобы находится в дружеских отношениях с российским гауляйтером Владимиром Леонтьевым, которому объявлено подозрение в коллаборационной деятельности.

Подробных данных по потерям оккупантов в результате "бавовны" пока нет, однако есть основания полагать, что удар по яхт-клубу оказался для захватчиков достаточно болезненным. В частности, местные пишут, что, по крайней мере, один из захватчиков в результате взрывов потерял "чувствительную" часть тела.

Напомним, накануне, 4 февраля, мощный "хлопок" произошел в Белгородской области России. Там загорелись нефтебаза и завод, производивший детали для Крымского моста. Пламя на завод перебросилось с нефтебазы.

В РФ традиционно заявили об "отсутствии пострадавших" и обвинили Вооруженные силы Украины в "обстрелах мирных населенных пунктов". Увязать тот факт, что удары наносятся по объектам, которые использует российская оккупационная армия, с тем, что с территории Белгородской области практически ежедневно ведутся обстрелы украинской Харьковщины, россияне до сих пор оказываются не в состоянии.

Последний обстрел из Белгородской области оккупанты вели утром 5 февраля. Вражеские ракеты ударили по жилому многоквартирному дому и корпусу университета в центре Харькова.