В Новой Каховке был прилет по оккупантам, много раненых: всплыли подробности. Фото

В оккупированной Новой Каховке вечером 24 июля прогремели взрывы. У оккупантов есть прилет и потери, на месте попадания вспыхнул пожар.

Видео дня

О "прекрасных новостях из оккупации" 25 июля сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В своем Telegram-канале он также обнародовал фото последствий удара.

По словам Андрющенко, взрыв в Новой Каховке прогремел в 19:35 в районе Сокол.

Это был "яркий прилет по оккупантам с более ярким пожаром и последствиями".

"Наши глаза" сообщают о большом количестве раненых оккупантов, рассказал Андрющенко.

"Внимание к реальным положительным моментам на оккупированных территориях как-то стало совсем низким, а наша военная коммуникация до сих пор вторая по певучести в мире. Поэтому – исправляем. Не все так тупиково или безнадежно. Мы наваливаем оккупанту в оккупации неплохо. И это точно прекрасная новость", – написал советник мэра Мариуполя.

Чиновник также обратил внимание на надпись на доме в районе прилета, сделанную оккупантами, "Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо".

"Вот это "пусть всегда будет солнце" на фоне прилета улыбнуло реально. Сарказм уровня Бог", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ, за прошлые сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 авиаударов по скоплениям живой силы врага, поразили пункт управления, артиллерийскую систему, два средства ПВО и одну РЛС.

Кроме того, РФ потеряла на фронте около 1230 оккупантов ранеными и убитыми.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!