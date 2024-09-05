В Новороссийске пожаловались на атаку морских дронов, были слышны взрывы. Видео

В Новороссийске в РФ утром 5 сентября пожаловались на взрывы. Там заявили о якобы отражении атаки морских дронов.

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В городе слышали стрельбу, пишут росСМИ. Мэр города Андрей Кравченко призвал жителей первой береговой линии не подходить к окнам и не выходить на улицу.

"Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванна, туалет, кладовая)", – написал он.

Telegram-каналы сообщили, что участок набережной и пляжную зону пока закрыли для посещения. Там будут работать саперы.

Напомним, в ночь на 3 сентября дроны атаковали российскую Тверь. Там работали силы ПВО. Целью удара был военный аэродром Мигалово. На опубликованных видео слышны выстрелы и видны вспышки: российские военнослужащие пытались сбить БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский заявил, что для защиты городов Украины от российских атак нужно больше поддержки для справедливого ответа агрессору. В частности, необходимы решения относительно дальнобойных ударов по местам запуска ракет в РФ, уничтожение военной логистики кафиров и совместного сбития ракет и БПЛА.

– В ночь на 1 сентября Украина атаковала Россию беспилотниками: атаку в РФ уже назвали "самой большой" за все время войны. Взрывы ночью раздавались в 15 российских регионах, а минобороны РФ заявило об "сбитии" 158 дронов самолетного типа.