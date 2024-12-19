В Новосибирске на территории воинской части силы сопротивления уничтожили топливозаправщики армии Путина. Фото

В российском Новосибирске партизаны сожгли топливозаправщики армии оккупантов, находившиеся на территории воинской части.

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Об этом 19 декабря сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины и легионе "Свобода России". Также были опубликованы кадры пожара в военной части РФ.

"На территории воинской части в городе Новосибирск государства-агрессора России движение сопротивления путинскому режиму путем поджога уничтожило несколько топливозаправщиков", – говорится в сообщении ГУР.

В разведке добавили, что сопротивление преступной войне РФ против Украины внутри страны-агрессора продолжается.

Сделку провели представители легиона "Свобода России", сообщили в Telegram-канале движения.

"Дальность поражения цели ATACMS – до 300 км. Стоимость – более 1 млн долларов. Мы не можем позволить себе такие средства поражения. Дальность работы боевого крыла сопротивления "Легиона" – 3500 км. Стоимость – бесценно", – прокомментировали в "Свободе России".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны движения "Атеш" разведали критически важный узел связи армии РФ в российском Владивостоке, играющий ключевую роль в управлении кризисными ситуациями и военной безопасностью. Разведданные переданы в "правильные руки", заверили в "Атеш".

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