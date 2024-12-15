Украинские партизаны обнаружили критически важный узел связи россиян. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" разведали 743-й узел связи армии РФ во Владивостоке в Приморском крае. Он является важным элементом инфраструктуры связи страны-агрессора, поскольку обеспечивая передачу данных и координацию военных и гражданских служб.

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Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Атеш", обнародованном 15 декабря. Также были опубликованы фото результатов разведки.

Как отмечается, партизаны наведались в 743-й подвижный узел связи на горе Седана.

Он играет ключевую роль в управлении кризисными ситуациями и военной безопасностью.

А стратегическое расположение 743-го узла связи позволяет охватывать обширные территории, предоставляя надежные каналы связи для командования и контроля.

Такие узлы создавались для работы в сложных условиях, таких как войны или природные катастрофы, что делает этот объект критически важным для армии агрессора.

"Всю собранную информацию об объекте, личном составе, оборудовании и транспорте, включая данные о каждом транспортном средстве, которое заезжает на территорию, мы передали в правильные руки", – сообщили партизаны.

Теперь, как заявили в "Атеш", стоит ждать "горячих" новостей из глубокого тыла оккупантов.

Партизаны также призвали делиться информацией, которая может помочь в их борьбе, за достойное вознаграждение. Для этого необходимо писать координатору движения @Wladimir_atesh_ua в Telegram.