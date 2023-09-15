'В обеих палатах сохраняется двухпартийная поддержка': у Байдена не сомневаются в новом масштабном пакете поддержки Украины

В администрации американского президента Джо Байдена уверены, что законопроект с новым масштабным пакетом помощи для Украины, которая борется с вторжением России, будет принят. Это произойдет, не смотря на некоторые разногласия в Конгрессе США.

Об этом сказал советник главы Штатов по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в пятницу, 15 сентября, передает Укринформ. При этом он заявил, что в обеих палатах сохраняется мощная двухпартийная поддержка относительно продолжения выделения финансирования для Украины.

Салливан убежден, что и представители Демократической партии, и представители Республиканской партии признают, что Вашингтон не может отказаться от этого в такой критический момент.

Поэтому, по его словам, в Белом доме уверены, что, несмотря на сложные законодательные процедуры, США смогут продолжить поддержку Украины и в дальнейшем возглавлять коалицию стран, которые также активизировались в этом направлении.

Напомним, что в августе Белый дом обратился с официальным письмом к Конгрессу о выделении дополнительного финансирования для решения критических потребностей, в том числе для помощи Украине, а также странам, пострадавшим от войны РФ.

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Ранее сообщалось, что США с начала полномасштабной войны предоставили Украине $66,2 млрд помощи. С такой суммой Украина является безоговорочным лидером в списке получателей помощи от США. Кроме того, эта сумма – рекорд со времен Второй мировой войны и Плана Маршалла.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Соединенных Штатов ввели санкции против пяти турецких компаний и одного гражданина Турции за помощь России в обходе ограничений. Такое решение было принято в щепетильный для отношений США и Турции момент.

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