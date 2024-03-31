В Одессе после ночной атаки дронов остановили весь электротранспорт: подробности

Ночью 31 марта Одесщина оказалась под атакой вражеских дронов-камикадзе, после которой ряд населенных пунктов остался без света. Поэтому в областном центре прекратил работу общественный электротранспорт.

Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук. Известно, что в регионе введены графики аварийного отключения электроэнергии.

"В связи с ограничением подачи электроэнергии электротранспорт прекращает работу. Весь подвижной состав входит в депо. На магистральных маршрутах увеличено количество подвижного состава автобусов среднего и большого классов", – говорится в сообщении.

Напомним, что Силы обороны юга уничтожили в своей зоне ответственности все восемь ударных БПЛА типа Shahed. Во время атаки обломки дрона повлекли за собой пожар на энергообъекте в Одесской области, после произошло обесточивание нескольких населенных пунктов.

По данным "Укрэнерго", из-за поврежденного вследствие вражеской атаки оборудования энергетики в южном регионе, были введены аварийные отключения света в Одессе и близлежащих районах.

"В случае роста потребления их объем может увеличиваться. Больше информации на страницах местного облэнерго", – сообщили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, российские удары по энергосистеме Украины с 20 марта привели к потере более 10% генерирующих мощностей. Возобновить генерацию вряд ли выйдет к началу следующего отопительного сезона, а самые серьезные проблемы – с угольными теплоэлектростанциями.

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