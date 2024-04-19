В Одессе прогремели взрывы, поднялся дым

В Одессе днем в пятницу, 19 апреля, прогремело по меньшей мере три взрыва. Над городом поднимается дым.

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 13:46. В Воздушных силах ВСУ информировали об угрозе ударов баллистикой с территории оккупированного Крыма.

По состоянию на 13:49 в областном центре сообщили о взрыве, через минуту раздался второй. По словам очевидцев, над городом поднялся столб дыма.

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал население оставаться в укрытиях. В 14:09 стало известно о еще одном взрыве, мониторинговые каналы сообщили о работе ПВО.

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