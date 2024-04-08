В Одессе раздались взрывы: сработала ПВО

Одесщина и облцентр в ночь на 8 апреля находились под атакой российских дронов-камикадзе иранской разработки Shahed-136. Жители слышали взрывы, работала украинская противовоздушная оборона.

Около 0:30 понедельника Силы обороны юга подтвердили, что в регионе велась боевая работа. "Напоминаем! Это тоже может быть опасно! Интересные кадры работы ПВО не стоят вам жизни! Берегите себя, находитесь в укрытиях", – призвал Telegram-канал пресс-службы.

Тревога в Одесской области длилась с 23:47 до 00:35. Воздушные силы ВС Украины предупреждали, что БПЛА двигались из Черного моря в направлении региона.

Параллельно с этим оккупанты запустили Shahed с северо-восточного направления (тревога началась с Сумской области).

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