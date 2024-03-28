В Одессе раздался мощный взрыв: стала известна причина

Жители Одессы вечером 28 марта услышали мощный взрыв. Как выяснилось, это взорвалась мина российских окупантов.

Как пояснили Силы обороны юга Украины, на один из пляжей города море вынесло противокорабельную мину. Из-за штормовой погоды мину выбросило непосредственно на берег, из-за чего она и взорвалась.

Пострадавших нет, заверили украинские защитники и объяснили, что так произошло "из-за ограничения доступа людей в пляжную зону в том районе". Информация о повреждениях уточняется.

Силы обороны юга также напомнили: "Менная опасность моря очень высока. Время от времени волны выбрасывают на побережье подобные опасные сюрпризы, которые несут серьезную угрозу жизни и здоровью. На днях под Николаевом в прибрежной зоне был обнаружен погибший от взрыва мужчина".

Как сообщал OBOZ.UA, войска России 28 марта также в очередной раз накрыли огнем Херсон. Под обстрел попало такси, водитель которого погиб на месте, а двое пассажиров получили ранения.

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