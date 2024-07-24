В Одессе водитель прокатал работника ТЦК на капоте авто: тот раньше служил на фронте, где получил ранение

24 июля в Хаджибейском районе Одессы водитель отказался предъявить военно-учетные документы и прокатал работника ТЦК на капоте автомобиля. В результате военный получил травмы.

Видео дня

Видео с военным на капоте авто опубликовал ряд местных Telegram-каналов. В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент, отметив недопустимость такого отношения к военным, выполняющим свои служебные обязанности.

Представители ТЦК отметили, что пострадавший военнослужащий ранее получил ранения на фронте, после чего был переведен на тыловую должность.

"На законные требования совместной группы оповещения военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и представителей Национальной полиции предоставить документы, подтверждающие личность и военно-учетные документы, водитель транспортного средства продолжил движение. В результате он нанес травмы военнослужащему, который после боевых ранений на фронте проходит службу в ТЦК и СП", – говорится в сообщении.

Сообщается, что потерпевший уже дал показания, чтобы способствовать скорейшему привлечению виновника к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время этим делом занимается полиция.

"Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки контролирует эту ситуацию. Такое ужасное отношение к защитникам, потерявшим здоровье на передовой, недопустимо. Лица, совершающие противоправные действия в отношении украинских военных, обязательно будут привлечены к ответственности согласно з законодательством Украины", – подчеркнули в областном ТЦК и СП.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 19 июля, в Одессе возник конфликт между прохожими и стражами порядка во время "преследования" мужчины, которого разоблачили как уклониста. Толпа пыталась помешать патрульным полицейским, а потому один из них произвел предупредительные выстрелы в воздух.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июля в Ворохте Ивано-Франковской области люди перекрыли дорогу и заблокировали работу ТЦК. Местные жители заявляли, что именно из-за военных к ним "не едут туристы, как следствие село теряет доходы и начинает вымирать".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!