В Одесской области двое детей 8 и 9 лет отравились алкоголем: их экстренно госпитализировали

В Одесской области в Белгород-Днестровском районе двое детей 8 и 9 лет отравились алкоголем. Инцидент произошел 15 июня.

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Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины Катастроф Одесской области. Детей госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

"Прибыв на место по вызову, бригада Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области в составе фельдшера Нединой и водителя Присекар зафиксировали тяжелое состояние несовершеннолетних ребят и экстренно госпитализировали обоих в районную больницу", – говорится в сообщении.

Пока не установлено, как именно в руки детей могло попасть спиртное.

В то же время врачи отмечают необходимость родительского контроля и внимательности по отношению к своим детям, препятствовать доступу детей к спиртным напиткам, бытовой химии и другим веществам, которые потенциально могут навредить их здоровью.

Ранее сообщалось, что в Одессе четырехлетние близнецы умерли, поев овощей с рынка. Их мать вызвала домой детский врач по объявлению на сайте ОLX , однако ее усилия оказались тщетными.

Напомним, пять человек госпитализировали после употребления блюд из яиц и красной рыбы в кафе Киева. У пострадавших зафиксировали заболевание острой кишечной инфекцией.

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