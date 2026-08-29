В Одесской области вследствие российской атакипогиб человек, есть раненые. Фото и видео
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В ночь на 29 августа Одесская область оказалась под ударами войск РФ. В результате вражеской атаки один человек погиб, ещё трое получили ранения.
Повреждены объекты транспортной инфраструктуры, горели грузовики с продуктами. Подробности о последствиях ударов врага сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Что известно
В ГСЧС утром сообщили, что в результате ночного вражеского удара в Одесской области погиб один человек. Еще трое гражданских лиц получили ранения.
"Кроме того, загорелись 8 грузовиков с продуктами питания, а также сухая трава рядом! Пожарные оперативно ликвидировали пожары", – отмечается в сообщении.
По данным главы Одесской областной администрации Олега Кипера, в результате обстрела были полностью уничтожены 5 грузовиков с зерном, ещё 3 грузовика получили повреждения.
Под ударом россиян оказался Измаильский район. Как отметили в оперативном штабе Измаильской РГА, в результате атаки войск РФ повреждены объекты транспортной инфраструктуры.
"К сожалению, есть погибший. Пострадавшим оказана необходимая помощь. На месте работают представители силовых структур и медицинские работники", – сообщали там еще в 03:05 ночи.
К ликвидации последствий вражеской атаки на Одесскую область со стороны ГСЧС были привлечены 14 пожарных и 3 единицы пожарной техники, от местной пожарной команды "Багатое" – 2 человека и 1 единица техники.
Как сообщал OBOZ.UA,