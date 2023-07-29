В ОК 'Юг' предупредили об угрозе новых атак врага: приняты меры для усиления защиты портовой инфраструктуры

Россия сократила вдвое количество кораблей в Черном и Азовском морях. Однако пауза, взятая врагом, может свидетельствовать о подготовке новых атак, в частности, по южным регионам нашего государства.

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В настоящее время Украина приняла меры по защите портовой инфраструктуры и обеспечению максимально эффективной работы противовоздушной обороны на юге. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, из-за шторма россияне почти вдвое уменьшили количество кораблей в Черном и Азовском море.

"В настоящее время в Черном море шесть единиц, в Азовском одна. Собирают надводную обстановку. Ракетоносители в пунктах базирования, на боевом дежурстве они не наблюдаются. Также продолжается курсирование больших десантных кораблей вдоль паромной переправы", – отметила она.

Гуменюк также добавила, что после недавних массированных атак на Одесщину и Николаевскую область текущая пауза в ударах может свидетельствовать о том, что Россия собирается с силами для продолжения террора. Однако в последнее время Украина приняла определенные меры для защиты портовой инфраструктуры юга.

"Надеемся, что принятые меры будут достаточно эффективными, но наблюдая за тем, что враг взял определенную паузу, можно предположить, что он готовится к следующим атакам по возможно новой тактике", — отметила она.

В то же время, добавила представитель Сил обороны юга, россияне усилили давление и угрозы в адрес гражданских судов, направляющихся в украинские порты.

"На гражданские экипажи осуществляется психологическое давление, потому что большое присутствие кораблей в Черном море, конечно, их смущает. Зная о том, что россияне способны прибегать к любым беспрецедентным действиям, судовладельцы пытаются обходить те районы, где возможны вот такие столкновения, даже на информационном уровне. Фактически над Черным морем провозглашено, что открытостью украинских портов руководит сейчас Россия", – констатировала она.

Напомним, накануне, 28 июля, в Госпогранслужбе Украины обнародовали аудио, зафиксировавшее, как российский корабль угрожал гражданскому судну в Черном море. Оккупанты требовали у экипажей рассказать, что именно они перевозят, есть ли на борту оружие, а также заявляли, что Россия расценивает гражданские суда как перевозящие военные грузы, поэтому может наносить по ним удары.