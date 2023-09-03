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В оккупированной Каховке Херсонской области подняли украинский флаг. Фото

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
9,0 т.
В оккупированной Каховке Херсонской области подняли украинский флаг. Фото

Оккупированная Херсонщина продолжает сопротивляться оккупации. Несмотря на давление и репрессии со стороны россиян и местных коллаборантов, украинцы на оккупированной части региона то и дело показывают, что эта земля была, есть и будет украинской.

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Так, в сети появилось фото сине-желтого флага, развевающегося во временно оккупированной Каховке. Фотографию опубликовал спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Во временно оккупированной Каховке на Херсонщине подняли украинский флаг", – отметил он.

На данный момент неизвестно, когда именно и кем был поднят государственный флаг Украины под самым носом у захватчиков.

В оккупированной Каховке Херсонской области подняли украинский флаг. Фото
В оккупированной Каховке Херсонской области подняли украинский флаг. Фото

Напомним, 29 августа воины ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсона.

Этот шаг, несмотря на риски, которые он нес для защитников, должен дать "особый посыл для украинцев", а также для оккупантов, которым следует всегда помнить, что в Украине им не рады и рано или поздно им придется убираться. О замысле операции с поднятием сине-желтого флага рассказывала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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