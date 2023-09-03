В оккупированной Каховке Херсонской области подняли украинский флаг. Фото
Оккупированная Херсонщина продолжает сопротивляться оккупации. Несмотря на давление и репрессии со стороны россиян и местных коллаборантов, украинцы на оккупированной части региона то и дело показывают, что эта земля была, есть и будет украинской.
Так, в сети появилось фото сине-желтого флага, развевающегося во временно оккупированной Каховке. Фотографию опубликовал спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
"Во временно оккупированной Каховке на Херсонщине подняли украинский флаг", – отметил он.
На данный момент неизвестно, когда именно и кем был поднят государственный флаг Украины под самым носом у захватчиков.
Напомним, 29 августа воины ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсона.
Этот шаг, несмотря на риски, которые он нес для защитников, должен дать "особый посыл для украинцев", а также для оккупантов, которым следует всегда помнить, что в Украине им не рады и рано или поздно им придется убираться. О замысле операции с поднятием сине-желтого флага рассказывала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
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