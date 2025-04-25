В оккупированной Макеевке российский КамАЗ устроил смертельное ДТП. Фото и видео

Во временно оккупированной Макеевке произошло смертельное ДТП с участием военного грузовика КамАЗ, за рулем которого находился оккупант. Авария произошла ночью после Пасхи.

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Водитель не пропустил пешеходов на переходе, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает ASTRA.

"В оккупированной Макеевке военный КАМАЗ устроил смертельное ДТП. Ночью после Пасхи он не упустил пешеходов на переходе. Двое успели отреагировать, а один попал под колеса", – говорится в сообщении.

По сообщениям местных телеграмм-каналов, погибшим оказался 20-летний студент первого курса Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (МИСИ) парня звали Александр.

За рулем грузовика находился, вероятно, военнослужащий из Чечни – 28-летний Самраил Ягаев.

Стоит отметить, что подобные инциденты на временно оккупированных территориях случаются не впервые – военная техника регулярно нарушает правила, и ответственности за это, как правило, нет.

Российские военные устроили дорожно-транспортное происшествие на Балаклавском шоссе во временно оккупированном Севастополе (Крым). Их грузовик врезался в шесть автомобилей.

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