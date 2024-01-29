В оккупированной Ясиноватой Донецкой области под удар попал 'отдел полиции': всплыли подробности

В захваченном россиянами городе Ясиноватая Донецкой области 28 января был атакован оккупационный "отдел полиции". В результате удара было повреждено здание "МВД" и 4 служебных авто.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Отмечается, что под обстрелы попал так называемый "ОМВД РФ Ясиноватский" на улице Октябрьской. До оккупации региона Россией в этом доме находилась украинская полиция.

В результате обстрела были повреждены два кабинета полицейских и выбиты окна в здании. Также в результате инцидента получили повреждения 4 служебных автомобиля, которые были припаркованы возле отдела: 2 "ВАЗа", один "Рено" и один "ЗАЗ". После атаки транспортные средства не подлежат восстановлению.

Отмечается, что ни один человек в результате атаки не пострадал.

Ранее сообщалось, что в городе Ярославль (Россия) БПЛА упал на территории нефтеперерабатывающего завода. Территорию предприятия "Славнефть-ЯНОС" окружили.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The Spectator пишет, что Украина изменила стратегию войны против России и открыла второй фронт. В настоящее время боевые действия происходят непосредственно на линии столкновения, а также на территории РФ. Это полностью изменяет правила игры и наносит наибольший вред оккупантам.

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