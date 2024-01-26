'Может оказаться революционной': Украина изменила стратегию войны против России – The Spectator

Украина сменила стратегию войны против России и открыла второй фронт. В настоящее время боевые действия происходят непосредственно на линии столкновения, а также на территории РФ.

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Это полностью изменяет правила игры и наносит больше вреда оккупантам. Об этом пишет издание The Spectator.

Отмечается, что удар по нефте- и газоперерабатывающему заводу и экспортному нефтяному терминалу в Усть-Луге под Санкт-Петербургом серьезно подорвал способность России производить и экспортировать топливо.

"Фактически эти беспилотники украинского производства оказались более успешными во введении санкций против российской торговли углеводородами, чем все неудачные попытки Запада ограничить цены и ввести эмбарго на российский экспорт", – пишет издание.

В то же время около 40% экономики России работает на войну. Большая часть этих расходов покрывается именно за счет продажи нефти и газа, поэтому российская инфраструктура является идеальной мишенью для украинских беспилотников.

Журналисты пишут, что насосные станции, терминалы СПГ и нефтеперерабатывающие заводы удобно заполнять легковоспламеняющимся продуктом, поскольку они представляют собой огромные промышленные объекты.

"Россия имеет одну структурную уязвимость, которой не имеет Украина: ее огромная территория и распыленная инфраструктура делают невозможной защиту каждого трубопровода, завода и моста", – отмечают они.

Кроме того, как отмечается, благодаря дронам и дальнобойным ракетам Украина может сделать эту войну "слишком дорогой и болезненной для кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы ее продолжать". А в дальнейшем это может стать методом сдерживания, чтобы оккупанты несколько раз подумали перед тем, как начинать новую войну.

Напомним, 24 января в российском городе Туапсе в Краснодарском крае раздалась серия взрывов. После них вспыхнул мощный пожар на входящем в состав нефтяной компании "Роснефть" местном нефтеперерабатывающем заводе.

Ранее сообщалось, что атака на морской терминал в Усть-Луге Ленинградской области производилась в рамках спецоперации СБУ. Поражение нефтяного терминала, поставлявшего топливо, в том числе и российской армии, усложнит его логистику для захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 24 января произошла атака дронов на Орел в России. В результате налета повреждено несколько домов в Северном и Железнодорожном районах города.

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