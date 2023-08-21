В оккупированном Бердянске раздались взрывы: горит место дислокации российских военных. Видео

Под вечер понедельника, 21 августа, в оккупированном Бердянске Запорожской области стало громко. В городе раздались взрывы.

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В результате начало пылать место дислокации российских военных. Соответствующее видео появилось в Тelegram (чтобы просмотреть кадры, доскролльте до конца страницы).

На кадрах виден дым, разносимый с обширной территории степи. "Бавовна" посетила Военный городок, где дислоцируются российские оккупанты.

Мэр Мелитополя Иван Федоров уже прокомментировал ситуацию. По его словам, жители Бердянска сообщают о громком взрыве в том районе.

"Недобрый день оккупантов Бердянска продолжается недобрым вечером. Что-то неладное творится у рашистов вблизи Военного городка. Днем жители слышали взрыв, но оккупанты успели "успокоить" пропагандой об уничтожении ракеты, которая вроде бы была сбита раньше. И вот теперь снова…" – написал Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители оккупированного Бердянска заметили дым. Предварительно, пожар разгорелся в районе села Азовское Бердянского района.

12 августа в оккупированном Бердянске также произошел "хлопок". После взрывов дым взмыл в районе морского порта.

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