В Бердянске произошла 'бавовна': на месте взрыва валит дым. Фото

Во временно оккупированном Россией Бердянске днем 12 августа произошел "хлопок". После взрывов дым взвивается в районе морского порта.

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В Мариупольском районе слышны взрывы и виден дым со стороны Запорожской области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Бердянск. Взрыв и прекрасный цветок хлопка. Судя по всему в районе порта", – написал он, опубликовав фотографию, на которой виден столб густого дыма в Бердянске.

По словам Андрющенко, звуки взрывов слышны только в Мариупольском районе, в десятках километров восточнее вдоль побережья Азовского моря.

"Мариупольский район между Ялтой и Урзуфом слышат взрывы и видят последствия горения / пожара в небе в направлении Запорожской области. Р*сня, как дела?" - отметил советник городского головы Мариуполя.

Последствия "бавовны" уточняются.

Напомним, в начале месяца ВСУ нанесли удары по местам дислокации оккупантов в Бердянске. По данным партизанского движения "Атеш", там зафиксированы прямые попадания.

Также сообщалось, что в последнее время Бердянск и Мелитополь больше не считаются тылом оккупантов. Благодаря переданным партнерами дальнобойным ракетам, Силы обороны уничтожают там ресурсы врага.