Бердянск и Мелитополь больше не считаются тылом окупантов: в Силах обороны рассказали, как уничтожается потенциал врага

Бердянск и Мелитополь раньше считались "глубоким тылом" русских оккупационных войск. Но после "хлопка" в Бердянске 11 июля и попадания в гостиницу "Дюна", где находилось военное руководство врага, ситуация изменилась.

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Об этом заявил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире Радио Свобода.

"Можно говорить о том, что Бердянск и Мелитополь уже не считаются тылом российских войск. Пожалуй, все прекрасно понимают, почему с начала продвижения наших войск на юг, с начала ведения наступательных действий, с начала нашего контрнаступления векторы продвижения стали называть Бердянский и Мелитопольский" , – сказал Шершень.

Спикер подчеркнул, что очевидной стратегической целью ВСУ является деоккупация украинских земель на юге и выход к побережью Азовского моря. Поэтому первоочередной задачей является уничтожение потенциала врага в этом направлении.

"Совершенно очевидно, что мы опираемся на концепцию эффективного комплексного огневого поражения противника, уничтожаем потенциал врага, его тылы и логистику, материально-техническую базу, управленческие структуры и командные пункты. Вот для этого эффективно работают ракетные войска, точно работает артиллерия дальнобойная", – сказал Шершень.

По его словам, это процесс, в котором определяющее значение имеют "комплексные решения".

И стоит отметить, что объекты для поражения определяются в штабах, где командование осуществляет соответствующее планирование, координацию и реализацию. Давайте себя похвалим. Все же ВСУ – это интеллектуальная армия. И в этом определяющими являются лидерство, мотивация и атаки, то есть четко определенная задача и цель, которую мы имеем", – подытожил Шершень.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков. После "хлопка", который 11 июля посетила гостиницу "Дюна" в Бердянске, россияне всю ночь грузовиками вывозили тела своих "200-х" военных. Среди ликвидированных – и заместитель руководителя южного округа РФ генерал-лейтенант Олег Цоков.

12 июля во временно оккупированный Мариуполь также посетил "хлопок" от ВСУ. Несмотря на заявления пропагандистов о работе ПВО, попадание в казарму наемников российской армии – под поражение попали кадыровцы.

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