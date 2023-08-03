ВСУ нанесли удары по местам дислокации оккупантов в Бердянске – АТЕШ

Вооруженные Силы Украины нанесли удар по местам дислокации оккупантов во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области. Там зафиксировано прямое попадание.

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Об этом сообщили активисты военного движения АТЕШ со ссылкой на собственного агента в городе. О потерях россиян пока не сообщается.

Напомним: 2 августа в оккупированном Крыму в районе Гвардейского Симферопольского района раздался сильный взрыв. Над местом происшествия в небо поднялась "шапка" дыма. В оккупационном "оперативном штабе" сообщили о временной остановке движения по Крымскому мосту.

Позже появились видеокадры "бавовны", на которых недалеко от места прилета можно увидеть военную технику оккупантов. Как известно, в Гвардейском находится авиабаза "Гвардейское", где базируется 37-й смешанный авиационный полк ВС РФ.

1 августа "бавовна" посетила также временно оккупированный Севастополь. По данным местных жителей, взрывы прогремели в районе Севастопольской ТЭЦ, расположенной недалеко от Сахарной Головки. Также в этом районе расположены военные склады.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что оккупанты якобы сбили беспилотник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа на территории временно оккупированного россиянами Донецка раздались взрывы. Местные жители сообщили о новой "бавовне" в городе возле железнодорожного вокзала. На позициях оккупантов вблизи Макеевки и Ясиноватой также "развлекло".

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