В оккупированном Бердянске раздались взрывы: в городе начались отключения света и перебои с интернетом

Во временно оккупированном Бердянске в ночь на 30 ноября раздались взрывы. После чего местные жители сообщили об отключении электроэнергии и перебоях с интернетом.

Видео дня

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Бердянской городской военной администрации. Взрывы были слышны вечером 29 ноября в нескольких микрорайонах города, в том числе на 8 Марта, Колонии и Восточном проспекте.

После взрывов в микрорайонах 8 марта и Колония частично исчезла электроэнергия. Очевидцы сообщили о пожаре в районе трансформаторной подстанции.

Кроме отключений света, жители Бердянска столкнулись с перебоями в интернет-связи. Оператор "Поинт" сообщил об аварии на магистральной линии и переключении на резервный канал связи.

Ранее сообщалось, что на западе временно оккупированного Крыма, близ села Витино под Евпаторией, 29 ноября раздались взрывы, после чего в небо поднялся высокий столб белого дыма. По предварительной информации, вероятно, попали по расположению российского комплекса С-400 "Триумф". В то же время, прокремлевские пропагандисты заявляют, что это якобы было "уничтожение боеприпасов".

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Крыму утром 27 ноября раздались взрывы. Под ударом, вероятно, оказались военные аэродромы "Бельбек" и "Саки". Местные жители сообщали о работе российской ПВО и атаке дронов и ракет.