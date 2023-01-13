В оккупированном Бердянске взорвали автомобиль ''главы администрации района''. Фото, видео и все подробности

Вечером в пятницу, 13 января, во временно оккупированном Россией Бердянске прогремели взрывы. Их слышал весь город, особенно горная его часть.

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Фото и видео с места событий опубликовали Telegram-каналы. По словам очевидцев, столбы густого дыма, которые видны даже в темноте, поднимаются в районе Военного городка или аэропорта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Информацию подтвердила "Суспильному" глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина. На месте взрывов разгорается пожар. Информация о пораженных силах российских военных проверяется, добавила Галицына.

Один из местных Telegram-каналов показал видео горящего авто. Российские пропагандисты сообщили, что в Бердянске был взорван автомобиль "главы администрации района" Алексея Кичигина. К сожалению, "чиновник" якобы не пострадал, поскольку вовремя заметил взрывное устройство.

"На месте работают экстренные службы. Сила взрыва составляла до 1 кг взрывчатого вещества", – сообщили пропагандисты. Традиционно в вечерних событиях в Бердянске они обвинили Украину.

"Проведенная неудачная акция в отношении гражданского "чиновника", который не имеет ничего общего с военным делом, никак не повлияет на работу "военно-гражданской администрации Бердянского района". Террористическое образование УГИЛ должно быть уничтожено!" – выдал порцию бреда глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Под УГИЛ он имел в виду вымышленное россиянами "Украинское государство Ивано-Франковска и Львова", которое существует только в болезненном воображении пропагандистов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на оккупированных территориях Запорожской области российские военные начали закрывать больницы для гражданских. Отныне там обслуживаются только солдаты армии РФ;

– в оккупированном Бердянске Запорожской области российские захватчики начали строить новую военную базу на аэродроме. На ней уже можно увидеть вертолеты оккупантов.

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