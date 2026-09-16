В оккупированном Донецке был ликвидирован начальник штаба МТО 25-й общевойсковой армии России: стали известны подробности. Фото

Украинские военные ликвидировали в оккупированном Донецке очередного военного преступника из страны-агрессора. Речь идет о начальнике штаба материально-технического обеспечения 25-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ Викторе Басенко.

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Военный отправился на "концерт к Кобзону" 26 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

"Виктор Басенко – подполковник ВС РФ, начальник штаба МТО 25-й общевойсковой армии. 26 августа был ликвидирован в результате удара по командному пункту россиян в Донецке", – говорится в сообщении.

О смерти 46-летнего российского оккупанта в соцсетях сообщила его дочь, отметив, что "в это невозможно поверить, это невыносимо принять".

"Прощание с Виктором Владимировичем состоится 19 сентября 2026 года", – написала она.

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Что предшествовало

26 августа во временно оккупированном Донецке раздались мощные взрывы. Украинские военные ракетами "Фламинго" поразили основной и запасной командные пункты противника. В целом местные паблики насчитали не менее 13 ударов.

Впоследствии стало известно, что среди оккупантов, которых уже удалось извлечь из-под завалов, 58 получили ранения, еще 27 погибли, и это были не окончательные цифры.

В результате атаки тогда был ликвидирован подполковник 41-й армии ВС РФ Андрей Моисеенко.

Как писал OBOZ.UA, Силы обороны Украины могли ликвидировать командующего 51-й гвардейской общевойсковой Донецкой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Сергея Мильчакова. Он, по всей видимости, погиб 26 августа во время удара по основному и запасному командным пунктам российских войск в Донецке.

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