В оккупированном Донецке прогремела серия взрывов: поднялся дым. Фото и видео

В среду, 22 апреля, во временно оккупированном Донецке прогремела серия взрывов. В результате дроновой атаки в небо поднялся столб черного дыма.

Об этом сообщает Telegram-канал "Exilenova+". Там также опубликовали фото и видео с последствиями удара.

Утренняя атака в Донецке

По информации местных пабликов, рой дронов над Донецком был замечен около 8 утра. Беспилотники направлялись в центральную часть города.

Позже в "Exilenova+" опубликовали видео с последствиями атаки: вблизи одного из зданий лежат обломки, виднеется дым.

"Вот последствия...горит что-то, п**дец", – комментировали местные жители.

В то же время местные власти пока никаких комментариев не предоставляли.

Напомним, ранее украинские войска поразили важные объекты российских оккупантов в районе Донецкого аэропорта. Целью ударов стало место хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА противника типа "Шахед".

Как писал OBOZ.UA, в начале марта во временно оккупированном Донецке беспилотники атаковали склад, где хранились российские ударные дроны типа "Герань-2". На объекте вспыхнул сильный пожар, а местные жители сообщали о вторичной детонации боеприпасов.

