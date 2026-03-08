В Донецке после атаки БПЛА пылает склад, где хранились вражеские дроны: столбы дыма достигают неба. Видео

Во временно оккупированном Донецке утром прогремели взрывы после атаки беспилотников по складу, где хранились российские ударные дроны типа "Герань-2". На объекте вспыхнул сильный пожар, а местные жители сообщают о вторичной детонации боеприпасов.

Видео дня

Столбы густого черного дыма видны из разных районов города. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

Удар пришелся по району Киевского проспекта в Донецке. На обнародованных кадрах виден масштабный пожар на территории складских помещений, а также густой столб дыма.

После первого взрыва на объекте начались повторные детонации, что может свидетельствовать о наличии там боеприпасов или беспилотников. Именно на этом складе хранились российские дроны "Герань-2", которые оккупационные войска используют для атак по украинским городам.

"Прилет" произошел вблизи улицы Полиграфической. После удара над районом образовалось большое облако дыма, а пожар быстро распространился по территории объекта.

На данный момент официальной информации от оккупационных властей о масштабе разрушений или возможных потерь нет.

Также OBOZ.UA сообщал, агенты движения "АТЕШ" заявили об уничтожении электровоза в Брянске, что на территории России. По их словам, диверсию совершили на том же депо, где ранее уже провели подобную операцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!