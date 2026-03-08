Агенты АТЭШ уничтожили электровоз в Брянске, несмотря на усиленную охрану. Фото и видео

Агенты движения "АТЕШ" заявили об уничтожении электровоза в Брянске, что на территории России. По их словам, диверсию совершили на том же депо, где ранее уже провели подобную операцию.

Видео дня

Об этом представители военного движения украинцев и крымских татар сообщили в Telegram-канале. Партизаны напомнили, что после предыдущей диверсии оккупанты усилили охрану на объекте.

"Пока ФСБ пишет отчеты об "усилении", наши люди спокойно заходят на режимные объекты и методично сжигают технику, которая должна была везти снаряды на фронт. Безопасных мест для них больше нет", – отметили представители движения.

В "АТЭШ" утверждают, что их агенты вернулись в депо в Брянске, где в ноябре прошлого года уже провели успешную диверсию. После того события, по их словам, так называемая оккупационная власть заявляла об усилении мер безопасности.

В частности, на объекте начали работать больше охранников. Также установили новые камеры видеонаблюдения и ввели более жесткий пропускной режим. Несмотря на это, как отмечают в движении, агенты смогли осуществить новую диверсию.

В результате удалось уничтожить еще один магистральный электровоз. В "АТЭШ" отметили, что Брянский железнодорожный узел имеет важное значение для обеспечения группировки войск "Север", которая действует вблизи украинской границы.

Напомним, украинские партизаны продолжают атаковать железнодорожную инфраструктуру на временно оккупированных территориях. Недавно серию диверсий совершили на железной дороге в Луганске.

Также OBOZ.UA сообщал, партизанское движение "Атеш" совершило очередную диверсию на территории оккупированного Крыма. Агенты вывели из строя антенны РЭБ на башне вблизи села Гончарное под Севастополем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!