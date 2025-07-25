В оккупированном Донецке прогремели взрывы: говорят об ударе по месту дислокации оккупантов. Видео

Во временно оккупированном Донецке утром 25 июля прогремели взрывы. Вероятно, было поражено местоположение российских захватчиков в районе шахты Засядько.

Фото и видео из оккупированного города появились в сети. Кроме того, сообщается о поражении железнодорожной инфраструктуры, которую используют захватчики.

Что известно

По меньшей мере восемь взрывов прогремели в пятницу в оккупированном Донецке.

О "бавовне" еще утром начали сообщать местные паблики, которые уточнили: громко было в Киевском районе облцентра, а сами оккупанты жаловались на "восемь запущенных ракет HIMARS" и прилеты.

Украинские источники заявили о результативности удара.

"Донецк. Киевский район. Сейчас. Восемь попаданий по месту базирования оккупантов и железнодорожной инфраструктуре. Все в цель", – написал в 08:55 руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Как отметил украинский журналист Денис Казанский, в частности, прилетело по расположению россиян в районе шахты Засядько: именно эту локацию указывает автор одного из видео.

Местные жители активно снимали последствия атаки.

Попал на видео и момент одного из прилетов, после чего над местом, которое посетила "бавовна", поднялся дым.

Что предшествовало

В ночь на 25 июля Силы обороны атаковали не только россиян на захваченных территориях Украины, но и российский тыл. Взрывы раздавались в нескольких регионах РФ.

В частности, в Невинномысске под прицелом был завод "Азот". Это предприятие в Ставропольском крае специализируется на выработке химического сырья для взрывчатки.

А в Тамбове снова поражен Котовский пороховой завод, там вспыхнул пожар. Это одно из старейших и стратегически важных предприятий ВПК РФ. Завод специализируется на производстве широкого спектра порохов — для стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО, авиационных и ракетных систем.

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