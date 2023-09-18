В оккупированном Донецке прогремели взрывы: пропагандисты пожаловались на удар по "администрации" Пушилина. Видео

В Донецке, оккупированном российскими войсками с 2014 года, 18 сентября прозвучали взрывы и поднялся дым. Заявляется, что место прилетов – это здание "администрации" оккупационного т.н. главы "ДНР" Дениса Пушилина.

Об этом сообщили российские СМИ. Отметим: судя по кадрам с места ЧП, неспокойно было в Ворошиловском районе, в центре города (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пропаганда утверждает, что удар якобы был совершен тремя ракетами РСЗО. Предварительно, в здании на бульваре Пушкина начался пожар, а крыша частично разрушена.

Некоторые Telegram-каналы написали, что есть раненые, однако Пушилин, записавший видео после взрывов, заявил: по данным на 15:30 погибших и раненых якобы не было.

Видео дня

Пропагандисты "РИА Новости" спустя примерно полчаса после взрывов показали разрушения:

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Донецке загадочно погиб один из идеологов "Новороссии" Геннадий Дубовой, который также исполнял роль военного корреспондента для оккупантов. Его сбил неизвестный автомобиль на перекрестке.

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