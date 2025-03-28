В оккупированном Донецке 'разрастается' военное кладбище. Фото

В оккупированном Донецке "разрастается" кладбище на котором совершаются захоронения российских военнослужащих. Территория увеличивается с бешеной скоростью.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он добавил, что за последний месяц на кладбище появился очередной сектор для оккупантов.

"Донецк. Военное кладбище (47,94163 ° С, 37,84303 ° В) продолжает расти бешеными темпами. Уже только за март – новый сектор и куча заготовок под новых "героев СВО", – написал Андрющенко.

Экс советник городского головы Мариуполя отметил, что настоящий геноцид вымышленный кремлевским руководством "народа Домбасса" продолжается.

Напомним, в Донецке российские захватчики хранят тела военных РФ в холодильниках для рыбы и морепродуктов. В результате значительных потерь, которые несут оккупанты, морги и медицинские учреждения на Донбассе переполнены и россияне составляют трупы на промышленных объектах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецке россияне продолжают продвигать принудительную паспортизацию населения. Оккупанты не выдают свидетельства об окончании школы детям, которые не имеют паспорта гражданина РФ. Таким образом захватчики продвигают принудительную паспортизацию населения.

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