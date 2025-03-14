Морги переполнены: в Донецке тела оккупантов хранят в холодильниках, предназначенных для рыбы – 'Атеш'

В оккупированном Донецке российские захватчики хранят тела военных в холодильниках для рыбы и морепродуктов. В результате значительных потерь, которые несет российская армия, морги и медицинские учреждения на Донбассе переполнены и россияне складывают трупы на промышленных объектах.

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Об этом сообщает партизанское движение "Атеш". Там отметили, что один из таких объектов находится на окраине города.

"Одним из таких объектов является рыбный завод "ДонФиш" на окраине города, где в морозильных камерах ранее хранились рыба и морепродукты. В последнее время охрана некоторых складов была усилена, а персонал допускается только по спецпропускам", – говорится в сообщении.

Партизаны подчеркнули, что на территорию постоянно заезжают грузовики рефрижераторов без опознавательных знаков. Представители движения сопротивления призвали неравнодушных граждан из городов Донбасса информировать о незаконных действиях российских оккупантов.

"Мы призываем жителей оккупированных городов Донбасса присоединяться к движению "Атеш" – вы можете оказать посильную помощь в борьбе с оккупантами и получить достойное вознаграждение!", – подчеркнули они.

Напомним, агенты "Атеш" успешно провели диверсию в Крыму возле Севастополя в ночь на 9 марта. Взрывы произошли перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом. В результате операции был нанесен значительный ущерб логистике оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, агенты военного партизанского движения "Атеш" устроили диверсию вблизи российского Челябинска на военном аэродроме "Шагол", там ночью сгорел автомобиль, принадлежавший офицеру военно-космических сил РФ, являющийся сторонником войны против Украины.

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