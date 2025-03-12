Удар по логистике оккупантов: агенты 'Атеш' устроили серию диверсий на железной дороге в Крыму. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели новую серию успешных диверсий на железной дороге во временно оккупированном Крыму. Одна из них была совершена в ночь на 9 марта.

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Партизаны подгадали момент, когда к месту, где была заложена взрывчатка, подъезжал железнодорожный состав с боекомплектом. Подробности сообщили в Telegram-канале "Атеш".

Так, в "Атеш" заявили о серии успешных диверсий. Одна из них была произведена неподалеку от Севастополя.

"Агенты нашего движения успешно провели диверсию в Крыму, возле Севастополя, в ночь на 9 марта. Взрывы произошли перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом, что нанесло значительный урон логистике оккупантов. Координаты: 44.547194, 33.606139", – отмечено в сообщении.

На этом сюрпризы для оккупантов не закончились. Очередной партизаны приподнесли в ночь на 12 марта. Правда, подробностей нового удара в "Атеш" пока не раскрывают.

"Этой ночью мы нанесли еще один удар по логистике врага, однако детали акции пока не раскрываем в целях безопасности наших агентов. Восстановление движения займет время, а значит, российские войска снова столкнутся с нехваткой боеприпасов на передовой", – заявили в "Атеш", добавив, что продолжают уничтожать вражеские линии снабжения.

Напомним, ранее в "Атеш" сообщили, что оккупанты усилили репрессии против украинских патриотов в Луганске. Людей забирают на допросы, часть из них после этого бросают "на подвал".

Также сообщалось, что командование российского 70-го МСП пытается скрыть жалобы своих военнослужащих в Запорожской области. Об этом стало известно из сообщений агентов "Атеш".

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