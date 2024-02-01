В оккупированном Донецке взрыв на электроподстанции: часть города осталась без света. Видео

В оккупированном Донецке после обстрела горит электроподстанция. В сети города наблюдаются перепады напряжения.

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Об этом сообщают в местных Telegram-каналах. Как говорят местные жители, света в Донецке нет, но есть свет от пожара на станции.

Сообщается, что полностью обесточены Ворошиловский и Куйбышевский районы города.

Также говорят, что в стороне Макеевки что-то горит.

Это не первый удар по оккупированному городу, который стал причиной блекаута. Так, 22 января часть Донецка и Макеевки была обесточена после удара именно по подстанциям. Тогда без света на несколько дней осталось около 150 тысяч абонентов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские партизаны во временно оккупированном Донецке подняли украинский флаг. Сине-желтый флаг взвился прямо над "ДНР-овским" орлом-гербом.

В свою очередь россияне пожаловались на взрывы на военном полигоне и в оккупированном Иловайске. В результате атаки, в которой оккупанты обвинили ВСУ, есть погибшие и раненые солдаты РФ.

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