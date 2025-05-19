В оккупированном Джанкое студентов привлекают к работе на складах войск РФ: всплыли подробности

В оккупированном Джанкое(Крым) студентов привлекают к работе на складах войск РФ. Речь идет о Джанкойском профессиональном техникуме, где преподаватели предлагают подросткам "подработку".

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Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая лента". Вероятно, такая работа уже стала практикой, которая длится более года.

"Активисты движения "Желтая Лента" узнали о вопиющих случаях, когда преподаватели Джанкойского профессионального техникума предлагали студентам неофициальную профильную "подработку", которая в итоге оказывалась работой на складах ВС РФ", – говорится в сообщении.

Надежд на то, что оккупационная администрация примет какие-то меры, мало. Поэтому активисты призвали родителей студентов быть очень внимательными и осуществлять контроль, ведь если ребенок учится на ВОТ по технической специальности, есть риск, что его могут привлекать к работе на военных объектах. При этом преподаватели могут обещать хорошие оценки или большие деньги.

Напомним, в Крыму россияне устроили очередную фильтрацию местного населения. На этот раз особое внимание оккупанты уделяют транспортным средствам. Захватчики запустили новую волну проверок авто – по "неправильным" наклейкам. Рейды проводит "Крымский смерш" – название кровавого советского репрессивного аппарата.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты могут использовать детские летние лагеря в аннексированном Крыму, чтобы помешать ударам Вооруженных сил Украины по военным объектам ВС РФ. Последние расположены по всему захваченному полуострову, поэтому россияне фактически собираются сделать детей "живым щитом".

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