В оккупированном Энергодаре разрушена подстанция 'Луч': заявление МАГАТЭ

Запорожская атомная электростанция, захваченная захватчиками, "продолжает ощущать признаки военной активности". Это вызывает постоянные риски для ядерной безопасности. Последним свидетельством такой опасности стало разрушение подстанции "Луч" в городе Энергодар в минувшую среду.

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Об этом сказано в последнем отчете Международного агентства по атомной энергии по ситуации в Украине. В МАГАТЭ сообщили, что причиной разрушения стала атака беспилотника.

"Это уже второе повреждение этой подстанции с 2022 года. После этого события Энергодар, где проживает большинство персонала ЗАЭС и питавшийся от подстанций "Луч" и "Радуга", остался без электроэнергии. Группа МАГАТЭ, базирующаяся на ЗАЭС, отправилась на подстанцию" "Луч", и подтвердила, что она разрушена и не работает", – отмечает Агентство.

Электроснабжение ЗАЭС на этот раз не пострадало, поскольку атомная станция не получает внешнего питания от ЛЭП с указанных подстанций.

Однако генеральный директор МАГАТЭ Рафаель Гросси все равно выразил обеспокоенность ситуацией. Он не уточнил, чей именно БПЛА разрушил подстанцию.

"Любая атака, затрагивающая энергоснабжение любой из украинских АЭС, будет нарушением семи незаменимых принципов обеспечения ядерной безопасности и безопасности во время конфликта. Кроме того, повреждение подстанции "Луч" напрямую повлияло на персонал проживающей в Энергодаре станции, а значит, также повлияло на ядерную безопасность", – сказал Гроси.

Отдельно Гросси приветствовал недавно проведенный в Швейцарии Саммит мира и решение мирового сообщества, требующее от РФ вернуть ЗАЭС Украине.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на оккупированной Запорожской атомной электростанции отсутствуют украинские лицензированные специалисты по безопасному запуску реакторов. Это может создать серьезную угрозу безопасности и вызвать возможный ядерный инцидент.

ВС РФ используют дроны-камикадзе непосредственно над ядерными реакторами ЗАЭС. Фактически оккупанты прикрываются станцией, чтобы вести обстрелы.

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