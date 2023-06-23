В оккупированном Геническе прогремела серия взрывов, поднялся столб дыма. Видео

На временно оккупированной части Херсона российских захватчиков продолжают преследовать невзгоды. Об очередной "бавовне" 23 июня сообщили из Геническа.

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После взрывов вспыхнул пожар, в небо поднялся густой столб черного дыма. Видео из временно оккупированного южного города появилось в сети.

"В Геническе для к*цапов беспокойно", – иронизируют авторы одного из украинских пабликов.

Российские пропагандисты "бавовну" подтвердили. По их данным, раздалось "не менее четырех взрывов". Куда именно прилетело, пропагандисты не уточнили, но показали видео с места.

Через несколько минут сообщение с видео было удалено: не исключено, что пропагандисты засветили на нем что-то лишнее или заранее опровергли официальные заявления об "удачной работе ПВО" или "эффекте линзы".

В то же время некоторые украинские паблики пишут о возможном прилете по военной базе захватчиков.

В геническом z-чате отмечают, что по городу ездят много скорых и интересуются, куда же делось "лучшее в мире российское ПВО".

Пока неизвестно, куда именно прилетел "привет" для оккупантов. Последствия "бавовны" также устанавливаются.

Напомним, 18 июня ВСУ поразили огромный российский склад в населенном пункте Рыково под Геническом. Захватчики месяцами свозили туда боеприпасы и вооружение.

Впоследствии стало известно, что в результате прилетов на этом складе было уничтожено 2500 тонн БК. В воздух взлетели около 90% российских запасов в Рыково. В основном это снаряды для танков, пушечной, гаубической, реактивной артиллерии, мины и т. д. Также в результате атаки на Рыково было уничтожено 170 комплексов "Корнет" и БК к ним.