В оккупированном Геническе прогремела серия взрывов, поднялся столб дыма. Видео
На временно оккупированной части Херсона российских захватчиков продолжают преследовать невзгоды. Об очередной "бавовне" 23 июня сообщили из Геническа.
После взрывов вспыхнул пожар, в небо поднялся густой столб черного дыма. Видео из временно оккупированного южного города появилось в сети.
"В Геническе для к*цапов беспокойно", – иронизируют авторы одного из украинских пабликов.
Российские пропагандисты "бавовну" подтвердили. По их данным, раздалось "не менее четырех взрывов". Куда именно прилетело, пропагандисты не уточнили, но показали видео с места.
Через несколько минут сообщение с видео было удалено: не исключено, что пропагандисты засветили на нем что-то лишнее или заранее опровергли официальные заявления об "удачной работе ПВО" или "эффекте линзы".
В то же время некоторые украинские паблики пишут о возможном прилете по военной базе захватчиков.
В геническом z-чате отмечают, что по городу ездят много скорых и интересуются, куда же делось "лучшее в мире российское ПВО".
Пока неизвестно, куда именно прилетел "привет" для оккупантов. Последствия "бавовны" также устанавливаются.
Напомним, 18 июня ВСУ поразили огромный российский склад в населенном пункте Рыково под Геническом. Захватчики месяцами свозили туда боеприпасы и вооружение.
Впоследствии стало известно, что в результате прилетов на этом складе было уничтожено 2500 тонн БК. В воздух взлетели около 90% российских запасов в Рыково. В основном это снаряды для танков, пушечной, гаубической, реактивной артиллерии, мины и т. д. Также в результате атаки на Рыково было уничтожено 170 комплексов "Корнет" и БК к ним.
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