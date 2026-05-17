В оккупированном Геническе пылает база отдыха, где прятались оккупанты: прилетело шесть ударных БпЛА

Силы обороны Украины поразили очередное место расположения российских войск на временно оккупированной части Херсонщины. Оккупанты выбрали для размещения пункта дислокации одну из баз отдыха в районе Геническа.

Видео дня

На объекте вспыхнул пожар, потери врага устанавливаются. Об атаке сообщают Telegram-каналы Exilenova+ и Falcon Insight.

Что известно

В Exilenova+ рассказали о новом поражении, которое Силы обороны нанесли по оккупантам на захваченной части Херсонщины. До захватчиков украинские воины дотянулись с помощью дронов.

"Оккупированный Геническ /Арабатская стрелка, Херсонская область, Силы Обороны шестью ударными БПЛА нанесли поражение по ППД/КП российских оккупантов. На объекте масштабный пожар", – говорится в сообщении.

Между тем в Falcon Insightдо того отмечали, что спутники по состоянию на 03:18 ночи фиксировали масштабный пожар на территории базы отдыха "Престиж" на Арабатской стрелке, произошедший "вероятно, в результате атаки Сил обороны".

"Российские войска используют местные санатории, базы отдыха и пансионаты как логистические хабы, командные пункты и базы проживания для личного состава, в частности ФСБ. Все пансионаты в Генической Горке и Счастливцево или полностью уничтожены в результате боевых действий, или разграблены и заброшены. В относительно сохраненном состоянии остаются только те объекты, где непосредственно дислоцируются подразделения армии РФ, МВД или ФСБ", – отметили в канале.

И база "Престиж", фото которой опубликовали в Falcon Insight, очевидно, относится именно к таким.

Между тем гауляйтер оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо, который после подобных попаданий обычно рассказывает о "террористическом ударе по гражданским", на этот раз об ударе молчит.

Зато он утром заявил, что"все округа Херсонской области полностью или частично обесточены" – имея, очевидно, в виду оккупированную часть области.

Связано ли обесточивание с боевой работой Сил обороны – пока неизвестно.

Как рассказывал OBOZ.UA, накануне Силы обороны отминусовали еще 1170 российских оккупантов, три средства ПВО и более 80 артсистем. Всего враг за сутки потерял более 2,5 тыс. единиц вооружений и техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!