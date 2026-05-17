Силы обороны отминусовали еще 1170 российских оккупантов, три средства ПВО и более 80 артсистем: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1170 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 348 тыс. 790 человек.

Видео дня

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 17 мая в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали один танк (11 938), четыре боевые бронированные машины (24 578), 82 артиллерийские системы (42 215), две РСЗО (1 790), три средства ПВО (1 384), 2 131 БпЛА оперативно-тактического уровня (295 454), 13 наземных робототехнических комплексов (1 410).

Также уничтожены 325 единиц автомобильной техники и автоцистерн (97 118), пять единиц спецтехники (4 196) и две крылатые ракеты (4 628).

Всего за сутки Россия потеряла 2 568 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 436 самолетов, 352 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в сети опубликовали спутниковое фото, которое подтвердило полное уничтожение самолета-амфибии Бе-200 на аэродроме в Ейске.

Также стало известно, что в оккупированном Шахтерске поражено место дислокации военных РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!