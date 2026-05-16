Спутниковое фото подтвердило полное уничтожение самолета-амфибии Бе-200: новые подробности атаки на аэродром в Ейске

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины 15 мая атаковали военный аэродром оккупантов в Ейске Краснодарского края РФ. В результате атаки был полностью уничтожен российский реактивный самолет-амфибия Бе-200.

Уничтожение подтверждают спутниковые снимки. На них обратили внимание аналитики группы AviVector.

Подтверждено уничтожение Бе-200 в Ейске

Свежие спутниковые снимки военного аэродрома в Ейске подтверждают полное уничтожение самолета-амфибии Бе-200 в аэропорту.

"Последствия ночного поражения аэродрома Ейск в Краснодарском крае силами беспилотных систем ВС Украины. Полностью уничтожен один из самолетов Бе-200ПС", – отмечают в AviVector.

Реактивный российский самолет-амфибию, способный взлетать и садиться как на суше, так и на воде, воины СБС уничтожили во время атаки на аэродром в Ейске 15 мая.

"СБСуничтожен самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир" с тушкой К-27 в Ейске (РФ), ЗРК "Панцирь" и ЗРК "Тор", поражены сухогруз-перевозчик бк, локомотив и прочее", – перечислял накануне результаты поражений командующий СБС Роберт Бровди ("Мадьяр").

Всего в течение ночи 15 мая, по его словам, операторы СБС осуществили 55 огневых поражений по 23 военным целям и объектам в оперативной глубине РФ. Взрывы раздавались в российских Таганроге и Ейске, а также в оккупированном Крыму и на захваченных врагом частях Донецкой, Луганской и Запорожской областей, в частности в Бердянске и Мелитополе.

Портал "Милитарный" обратил внимание на еще одну интересную деталь: судя по снимкам, даже после ударов россияне не вывели свою авиацию с аэродрома, обслуживание авиационной техники там продолжается.

"Также во время атаки украинские дроны пытались поразить вертолет Ка-27, однако пока результат атаки неизвестен", – добавили в "Милитарном".

Атакованный аэродром Ейск — это важная военная база РФ на берегу Азовского моря. Украина неоднократно атаковала его дронами, начиная с 2023 года.

