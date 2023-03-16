В оккупированном Крыму детей младших классов стали учить пользоваться оружием. Видео

В оккупированном Россией Крыму начали прибегать к абсурдным вещам. Там учат детей обращаться с оружием.

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Соответствующее видео появилось в Telegram. На кадрах показаны юные школьники, разбирающие и сбирающие автомат (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что таким навыкам учат в Симферополе. Причем, детей разного возраста – учеников младших классов и детсадовцев.

Там организовали новые "курсах военной подготовки" для подрастающего поколения.

Как известно, ранее американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, показал возможный план контрнаступления Вооруженных сил Украины на временно оккупированный Крым. Он подчеркнул, что Украине для освобождения полуострова нужно дальнобойное вооружение.

Также Ходжес считает Крым решающим полем битвы, которое может определить исход российско-украинской войны. Он сказал, что Украина "никогда не будет в безопасности" и не сможет восстановить свою экономику, если РФ сохранит контроль над полуостровом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины будут готовы перейти в контрнаступление весной 2023 года. Главной целью остается освобождение всех временно оккупированных РФ территорий страны, учитывая Крым.

Владимир Зеленский рассказал о своих планах по деоккупации полуострова Крым. Украина всеми способами готовится к этому шагу морально, технически, военно, формированием бригад.

А в Офисе президента Украины заявили, что временно оккупированный Крым никогда не станет предметом переговоров с Россией. Полуостров обязательно будет освобожден от захватчиков, а вот каким путем – пока наверняка сказать нельзя, однако ни один из вариантов не исключается.