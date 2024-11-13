В оккупированном Крыму обрушился мост, по которому россияне перевозили грузы. Фото и видео

В Джанкойском районе временно захваченного войсками России Крыма вечером в среду, 13 ноября, обрушился автомобильный мост через железнодорожные пути. Россияне перевозили по нему грузы.

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Инцидент произошел в селе Маслово, пишут российские пропагандистские издания. По предварительным данным, мост не выдержал перегруженный грузовик и упал прямо на железную дорогу.

На опубликованных в сети кадрах видно, что мост обрушился вместе с проезжающим по нему автомобилями. Пострадали как минимум два человека, пишут СМИ страны-агрессора.

"ЧП произошло на дороге Джанкой – Маслово сегодня вечером, в момент обрушения по мосту ехала фура и легковушка. Сейчас на месте работают все экстренные службы, причины происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении одного из российских Telegram-каналов.

Так называемое МЧС Крыма подтвердило инцидент и сообщило, что в момент обрушения на мосту находились легковушка и грузовик. Сообщается, что удалось деблокировать 2 пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия возле незаконного Крымского моста ведет строительство параллельной переправы, а также оборонительных сооружений. Российские оккупанты стремятся защитить "сакральный" мост диктатора Путина от ударов морских и других дронов, а также ракет.

Ранее выяснилось, что заграждения, которыми РФ пытается оградить Крымский мост от морских дронов, плавают в водах у берегов Керчи, их фрагменты заметили в районе городской набережной.

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