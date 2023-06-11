В оккупированном Крыму повредили железнодорожное полотно: подозревают диверсию

В оккупированном Крыму повреждено железнодорожное полотно. Местные власти подозревают диверсию.

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Взрыв, как сообщают Telegram-каналы, произошел в Кировском районе. Предварительно, там поврежден товарный локомотив.

Также сообщается, что, двое рабочих получили ранения от осколков, но от госпитализации они откатись.

Обстоятельства уточняются. На месте работают экстренные службы.

"В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов. Ориентировочное время устранения проблем – от 3 до 4 часов. На месте работают все профильные службы", – заявил подконтрольный РФ глава Крыма Сергей Аксенов.

Также он сообщил, что движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено.

Однако пророссийский блогер из Крыма Александр Талипов заявил, что ж/д пути в Кировском районе были повреждены взрывом.

"По моей информации произошла диверсия с использованием взрывного устройства, на месте работают правоохранительные органы", – написал Талипов в своем Телеграм-канале, однако доказательств данной версии он не предоставил.

Проверить эту информацию из других источников пока не представляется возможным. Официальных комментариев российских властей Крыма и силовиков РФ о причинах повреждения железной дороги в Кировском районе Крыма пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, "власти" временно оккупированного Крыма ищут пути снабжения водой жителей, поскольку разрушение Каховской ГЭС нарушило основной источник пресной воды на полуострове – Северо-Крымский канал (СКК). Потребности населения собираются удовлетворить за счет водохранилищ, нормирования воды, бурения новых скважин и доставки бутилированной воды из России.

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