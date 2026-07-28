В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов, возникли проблемы с электричеством: что известно

Вечером 27 июля и в ночь на 28 июля во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. После атаки в некоторых городах возникли перебои с электроснабжением, а в Севастополе объявили воздушную тревогу.

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Об этом сообщают местные паблики. В то же время Министерство обороны РФ заявило о якобы сбитых 356 беспилотниках.

По информации местных источников, взрывы и работу средств ПВО слышали вблизи аэродромов "Кача" и "Гвардейское", недалеко от Севастополя, в Бахчисарайском и Советском районах, а также у мыса Фиолент.

В Феодосии после одного из ударов загорелась электроподстанция на Керченском шоссе. Речь идет о крупном объекте Феодосийских высоковольтных магистральных электросетей.

В результате атаки без электроснабжения остались Керчь и большая часть Феодосии. Жители Симферополя и Севастополя также сообщали о значительных перепадах напряжения в электросети.

В Минобороны РФ заявили, что над 13 регионами России, временно оккупированным Крымом и Азовским морем якобы сбили 356 беспилотников.

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Напомним, жители временно оккупированного Крыма рассказали, что в регионе возникли серьезные проблемы с электро- и водоснабжением, а также с обеспечением топливом. В настоящее время движение транспорта практически остановлено, а большинство магазинов и банков приостановили работу.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Крыму начали устанавливать стационарные таксофоны для связи с экстренными службами на случай полного отключения электроэнергии и мобильной связи. На данный момент развернуто 29 таких аппаратов в шести городах полуострова.

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