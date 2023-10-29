В оккупированном Крыму прозвучали взрывы: в Евпатории и Черноморском слышали гул беспилотников. Фото и видео

В ночь с субботы на воскресенье, 29 октября, в оккупированном Крыму снова было неспокойно. Взрывы раздались в Евпатории и Черноморском, а местные жители сообщали, что слышали в небе гул, характерный для БПЛА.

Об этом писали в местных пабликах. Так, в Евпатории и возле города слышали звуки дронов, а также выстрелы со стороны поселка Заозерное, расположенного неподалеку.

Несмотря на работу российской ПВО, над Евпаторией продолжали летать беспилотники, передает "Крымский ветер".

В поселке Черноморское также слышали гул БПЛА, по ним пыталась работать ПВО страны-агрессора.

"Подписчики сообщают, что очень страшно – прячутся с детьми в подвалах", – сообщали в сети.

Позже еще один неизвестный БПЛА был замечен над селом Суворовское вблизи Евпатории.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Крыму в ночь на 25 октября произошел пожар в районе авиабазы противника "Гвардейское". Это подтверждают кадры, снятые спутником из космоса. Перед этим на базе раздались взрывы, о которых молчат оккупанты.

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