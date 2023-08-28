В оккупированном Крыму растет недовольство принудительной мобилизацией: захватчики решили принять меры – ЦНС

Во временно оккупированном россиянами украинском Крыму люди недовольны мобилизацией в ряды ВС РФ. Захватчики знают об этом и пытаются исправить ситуацию, предложив незаконно призванным в армию больше финансовых выгод.

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Об этом на официальном сайте сообщил украинский Центр национального сопротивления. Информацию он получил от собственных источников на полуострове.

Растущий уровень недовольства принудительной мобилизацией в российские оккупационные войска среди населения Крыма незаконная "администрация" увидела на закрытом социологическом исследовании. Его результаты захватчики, конечно же, в открытом доступе не публиковали.

Опрос показал, что гражданские имеют крайне негативное отношение к проводимой российскими оккупантами мобилизации.

В связи с этим оккупанты решили предложить мобилизованным больше льгот, на которые выделяются средства из местного бюджета. "Однако увеличение финансовой мотивации все равно не может повлиять на местные настроения", – подчеркнули в ЦНС.

Как писал OBOZREVATEL:

– Начальник ГУР МО Кирилл Буданов признал, что Силы обороны "выпали из графика" освобождения оккупированных территорий и Крыма в частности. События развиваются медленнее, чем ожидалось, но Украина продолжает идти к своей цели.

– Также Буданов заявил, что наши войска способны при необходимости поразить врага в любой части временно оккупированного Россией Крыма.

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