В оккупированном Крыму растут антироссийские настроения: в ЦНС раскрыли подробности

Во временно оккупированном Крыму растут антироссийские настроения, и происходит это резко. Назначенный Москвой гауляйтер Крыма Сергей Аксенов оправдывается перед Кремлем, мол, причиной стал значительный рост цен на товары первой необходимости и медикаменты вследствие западных санкций.

На самом же деле значительно больше повлияло на экономическую ситуацию превращение полуострова в российскую военную базу, где все сферы общественной жизни заточены, прежде всего, на обеспечение потребностей ВС РФ. Подробности по ситуации в Крыму рассказали в Центре национального сопротивления.

По данным ЦНС, после получения данных закрытых социсследований в Крыму, зафиксировавших снижение поддержки власти РФ местными жителями, у гауляйтера Аксенова возникли проблемы.

"Московские кураторы недовольны уровнем поддержки власти РФ жителями временно оккупированного Крыма. Согласно последним результатам социологических исследований, которые заказывала администрация Путина (президента РФ Владимира Путина. – Ред.), на полуострове резко растут антироссийские настроения. Из-за чего глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов имел неприятный разговор с кремлевскими кураторами", – говорится в сообщении.

Видео дня

По данным ЦНС, гауляйтер отправил в Москву "аналитический доклад", посвященный причинам роста антироссийских настроений на полуострове. Он в частности заявляет, что ключевым фактором стали экономические проблемы в Крыму. Среди них Аксенов указывает рост цен на медикаменты и товары первой необходимости из-за влияния западных санкций.

"Но фактически, ключевой проблемой является переориентация ресурсов полуострова на обеспечение военных потребностей ВС РФ. К примеру, дефицит отдельных наименований лекарств связан с тем, что в первую очередь медицинское обеспечение предоставляется раненым россиянам в госпиталях. Также на полуострове фиксируется существенный дефицит рабочей силы через мобилизацию мужского населения. Например, в сельскохозяйственном секторе, дефицит рабочей силы составляет 77%", – дополнили "доклад" Аксенова реальными фактами в ЦНС.

После "доклада" Аксенова российская власть традиционно нашла "козла отпущения": на днях в отставку подал так называемый министр энергетики и топлива оккупированного Крыма Игорь Корень. Именно на него крымский гауляйтер повесил ответственность за рост цен на топливо, которое повлияло и на цены в магазинах и аптеках.

"Украинское движение сопротивления продолжит усложнять жизнь местным коллаборантам и гауляйтерам. Те преступления, которые вы совершаете в отношении украинского населения на украинской земле – не будут прощены, и каждый предатель и захватчик понесете справедливое наказание", – заверили в ЦНС.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления рассказали о том, как ФСБ устроила разборки с губернатором Курской области из-за оборонительных сооружений. Губернатор Роман Старовойт потратил на них более 10 млрд рублей (около 3,69 млрд грн), однако настоящих сооружений так и не построил.

Поэтому местная ФСБ угрожает ему уголовным преследованием, но не потому, что Старовойт присвоил деньги на оборонные сооружения, а потому, что не поделился с "федералами".