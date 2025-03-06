В оккупированном Крыму раздались взрывы: местные жители сообщают о прилетах. Видео

Жители Крыма вечером 6 марта пожаловались на взрывы из-за массированной атаки БПЛА и ракет, также работала противовоздушная оборона российских оккупационных войск. В сети заявляли, что основной целью были аэродромы захватчиков.

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Предварительно, на полуострове произошли прилеты. Telegram-канал "Крымский ветер" передает, что громко было в Севастополе (в частности, на северной стороне, у аэродромов "Бельбек" и "Кача", также в районе Камышовой бухты и мыса Фиолент); в поселке Заозерное под Евпаторией; в Саках и Новофедоровке, где также есть вражеская авиабаза.

По информации на 23:50, там звучали серии "хлопков", больше всего – в Севастополе.

Во время атаки морской пассажирский транспорт в районе этого города приостановил движение.

Зарево (вероятно, в районе аэродрома "Бельбек"):

Т.н. губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил атаку и работу российской ПВО. В итоге он написал: "По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали".

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 26 февраля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду стратегических объектов на временно оккупированных территориях Крыма и в Краснодарском крае РФ. Одним из основных объектов удара стали военные аэродромы "Саки" и "Кача", а также Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, заявлял Генштаб ВСУ.

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